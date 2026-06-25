Без вскрытия и судов: родные погибшего Ербаяна Мухтара отказались от дальнейших разбирательств

Мать Ербаяна в течение нескольких часов не могла осознать и принять известие о смерти сына.

Семья скончавшегося Ербаяна Мухтара, бывшего солдата-срочника, ставшего инвалидом во время службы, приняла решение отказаться от проведения судебно-медицинского вскрытия и прекратить попытки добиться официального расследования армейского инцидента. Об этом сообщает сайт телеканала КТК.

Мать Ербаяна в течение нескольких часов не могла осознать и принять известие о смерти сына, которая наступила после многих месяцев изнурительной терапии. Как сообщил отец юноши, резкое ухудшение здоровья началось около месяца назад.

- Он сильно заболел, в легких скопилась мокрота. Из-за этого не мог нормально дышать, кислород не поступал в мозг, поэтому состояние сильно ухудшилось. 26 мая экстренно попал в больницу. А вчера нам позвонили и сказали срочно приехать. Когда жена прибежала туда, ей сказали, что наш сын впал в кому, - рассказал Хамит Айтмагамбетов.

Дядя погибшего пояснил, что решение не проводить вскрытие тела связано с крайней моральной истощенностью близких от непрекращающихся процессуальных споров. По его словам, единственное желание семьи сейчас - дать Ербаяну упокоиться с миром.

- Мы отказываемся от вскрытия, от всего этого. Мы хотим поскорее забрать, потому что ребенок Ербаян там лежит. Надо его домой привезти и готовиться к похоронам. Ничего не будем предпринимать. Мы хотим, чтобы Ербаян спокойно уже лежал. Чтобы его имя в органах не произносили. Все! Уже человека нет! Аллах есть. Когда-нибудь вернётся бумерангом им все это, - заявил Сафар Мустафин.

Источник: КТК

Первой о трагическом исходе сообщила адвокат Инга Иманбай. Впоследствии информацию о кончине бывшего военнослужащего подтвердили представители Министерства здравоохранения, которые также озвучили официальную причину его смерти.