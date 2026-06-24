Умер солдат Ербаян Мухтар: в Минздраве назвали причину смерти

Более двух лет продолжалась борьба за жизнь солдата-срочника, получившего тяжелейшие травмы в воинской части Нацгвардии.

В Министерстве здравоохранения РК подтвердили смерть солдата-срочника Национальной гвардии Ербаяна Мухтара. Ранее об этом сообщила его адвокат Инга Иманбай.

По данным ведомства, биологическая смерть пациента была констатирована 23 июня 2026 года в 21:40. Непосредственной причиной летального исхода стал синдром полиорганной недостаточности, развившийся на фоне тяжелых последствий черепно-мозговой травмы и инфекционных осложнений.

В Минздраве отметили, что врачи на протяжении длительного времени боролись за жизнь мужчины. С 2023 года он находился в крайне тяжелом, персистирующем вегетативном состоянии после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время прохождения срочной службы. Полученные повреждения повлекли за собой необратимые изменения головного мозга. В июне текущего года у пациента развились сепсис и полиорганная недостаточность, несмотря на проводимую интенсивную терапию и реанимационные мероприятия.

Напомним, история Ербаяна Мухтара получила широкий общественный резонанс в августе 2024 года, когда стало известно, что отправившийся на службу молодой человек впал в кому и вернулся из армии инвалидом. При поддержке МВД и Минздрава РК военнослужащего дважды направляли на лечение в Турцию, после чего он продолжил получать медицинскую помощь в Астане.

Министерство здравоохранения и Национальный координационный центр экстренной медицины выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

