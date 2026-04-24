Минобороны РК готовит масштабную цифровую реформу системы призыва, которая сделает оповещение военнообязанных неизбежным, но при этом финансово более выгодным. По сообщению Министерства обороны, в стране внедряется Единый реестр повесток и прорабатывается вопрос увеличения денежного довольствия солдат.
Деньги и льготы как приоритет
Одним из ключевых вопросов реформы стало повышение престижа службы через материальное стимулирование. Оборонное ведомство предложило увеличить ежемесячные выплаты солдатам срочной службы и усовершенствовать систему социальных гарантий. Чиновники рассчитывают, что рост доходов сделает армию более привлекательной для молодежи и поможет укрепить мобилизационный потенциал государства.
Цифровая неизбежность
Параллельно с бонусами внедряется жесткий контроль. Единый реестр повесток объединит базы данных различных госорганов, что позволит находить призывника мгновенно. Министр обороны Даурен Косанов подчеркнул, что новый технологичный механизм обеспечит своевременное информирование граждан и исключит возможность проигнорировать вызов в военкомат.
Санкции для уклонистов
Для тех, кто систематически избегает службы, планируют ввести комплекс временных ограничительных мер. Речь может идти о приостановке доступа к определенным государственным услугам до момента явки в призывной пункт. В ведомстве отмечают, что такие меры будут носить временный характер и применяться строго в рамках закона.
Тотальная интеграция баз данных
Реформа предполагает полную цифровую трансформацию: военкоматы получат доступ к актуальным данным Минздрава, Минтруда и других ведомств в режиме реального времени. Это позволит автоматизировать процесс сбора данных о здоровье и социальном статусе призывников, сделав систему призыва прозрачной и устойчивой к ошибкам.