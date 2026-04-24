Для тех, кто систематически избегает службы, планируют ввести комплекс временных ограничительных мер.

Минобороны РК готовит масштабную цифровую реформу системы призыва, которая сделает оповещение военнообязанных неизбежным, но при этом финансово более выгодным. По сообщению Министерства обороны, в стране внедряется Единый реестр повесток и прорабатывается вопрос увеличения денежного довольствия солдат.

Деньги и льготы как приоритет

Одним из ключевых вопросов реформы стало повышение престижа службы через материальное стимулирование. Оборонное ведомство предложило увеличить ежемесячные выплаты солдатам срочной службы и усовершенствовать систему социальных гарантий. Чиновники рассчитывают, что рост доходов сделает армию более привлекательной для молодежи и поможет укрепить мобилизационный потенциал государства.

Цифровая неизбежность

Параллельно с бонусами внедряется жесткий контроль. Единый реестр повесток объединит базы данных различных госорганов, что позволит находить призывника мгновенно. Министр обороны Даурен Косанов подчеркнул, что новый технологичный механизм обеспечит своевременное информирование граждан и исключит возможность проигнорировать вызов в военкомат.

Санкции для уклонистов

Для тех, кто систематически избегает службы, планируют ввести комплекс временных ограничительных мер. Речь может идти о приостановке доступа к определенным государственным услугам до момента явки в призывной пункт. В ведомстве отмечают, что такие меры будут носить временный характер и применяться строго в рамках закона.

Тотальная интеграция баз данных

Реформа предполагает полную цифровую трансформацию: военкоматы получат доступ к актуальным данным Минздрава, Минтруда и других ведомств в режиме реального времени. Это позволит автоматизировать процесс сбора данных о здоровье и социальном статусе призывников, сделав систему призыва прозрачной и устойчивой к ошибкам.