Казахстанский исполнитель Нуржас Садырбаев признан лучшим голосом международного проекта Voice Beyond Horizon. Финальный этап конкурса, инициированного Димашем Кудайбергеном, завершился в Астане, сообщает издание DimashNews.

Voice Beyond Horizon - это не просто вокальное соревнование, а масштабная экспедиция по сакральным местам Казахстана. Артисты из Китая, Малайзии, Сербии, Италии и Кыргызстана проехали через Туркестан, Актау и Алматы, чтобы в финале встретиться на столичной сцене.

За звание сильнейшего боролись восемь вокалистов, отобранных из разных уголков мира. Иностранные участники не только соревновались в мастерстве, но и знакомились с культурой и природой страны, транслируя свои впечатления многомиллионной аудитории в соцсетях.

По решению жюри, высшую награду проекта - почетный статус "Звезда славы" - завоевал казахстанец Нуржас Садырбаев. Проект наглядно показал, что музыка способна объединять страны и открывать туристический потенциал Казахстана глазами мировых звезд.