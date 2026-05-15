Мужчина жестоко избил и изнасиловал мужчину с инвалидностью под камеру в Мангыстау

В Мангистауской области вспыхнул громкий общественный скандал из-за распространения в социальных сетях видеозаписи с кадрами издевательств над человеком с ограниченными возможностями, передает Mgorod News со ссылкой на "Криминальный Казахстан".

На обнародованных материалах зафиксирован факт нанесения тяжелых побоев беззащитному мужчине, сопряженный с действиями сексуального характера. Шокирующие кадры вызвали резкую критику со стороны пользователей Казнета, которые требуют от правоохранительных органов оперативно установить и наказать виновных по всей строгости закона.

В настоящий момент официальные данные о личности нападавшего и деталях происшествия не разглашаются. Журналисты направили официальные запросы в Департамент полиции Мангистауской области для получения правовой оценки инцидента и информации о возбуждении уголовного дела. Ситуация остается под жестким контролем региональной общественности и правозащитников. [ ]