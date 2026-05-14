Замакима уволился после скандала с полицейскими в Актюбинской области

Заместитель акима Каргалинского района покинул должность после резонансного видео с участием полицейских в Актюбинской области, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал ZTB.

На опубликованных кадрах видно, как ночью патрульные пытались остановить служебный автомобиль чиновника для проверки. Однако водитель проигнорировал требования полиции и попытался скрыться.

После остановки между сотрудниками полиции, водителем и самим замакима произошёл конфликт. На видео чиновник заявляет полицейскому:

«Остановить меня — это ошибка» и «Потом с тобой разберёмся».

Позже в районном акимате сообщили, что заместитель акима написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Водителя служебной машины привлекли к ответственности за воспрепятствование законной деятельности полиции. Материалы, касающиеся поведения бывшего чиновника, направили в органы по делам государственной службы.