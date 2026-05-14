В соцсетях активно обсуждают видео россиянки, приехавшей в Алматы и столкнувшейся с местными правилами оформления документов. Девушка эмоционально пожаловалась на то, что не смогла сразу получить банковскую карту и была вынуждена сначала оформить ИИН, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "Объектив".

На опубликованных кадрах она возмущается тем, что сотрудники банков и ЦОНов направляют её из одного учреждения в другое, объясняя необходимость получения идентификационного номера для открытия счёта.

Однако основную волну критики вызвали не жалобы на бюрократию, а её высказывание о том, что из-за походов по инстанциям она якобы чувствует себя «узбеком в России». После этого пользователи соцсетей обвинили девушку в неуважительном и высокомерном отношении.

В комментариях многие напомнили, что оформление ИИН — обязательная процедура для всех иностранцев в Казахстане, а подобные сравнения сочли оскорбительными по отношению к другим народам.

Несмотря на попытки некоторых пользователей оправдать россиянку стрессом и раздражением, большинство комментаторов заявили, что такие высказывания недопустимы для гостей страны. Видео продолжает распространяться в соцсетях и вызывает споры о культуре поведения и уважении к местным законам.