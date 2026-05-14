В МВД рассказали, как уберечь детей от онлайн-мошенников в играх и опасных переписок.

Министерство внутренних дел РК разработало пошаговую инструкцию для родителей, чьи дети начинают осваивать цифровой мир. В ведомстве уверены: безопасность в сети начинается не с запретов, а с настройки первого смартфона и доверительного разговора.

Технические настройки безопасности

Полицейские советуют не пренебрегать функциями родительского контроля. Специальные программы позволяют фильтровать "взрослый" контент, блокировать сомнительные сайты и защищать персональные данные ребенка от утечек. Важно также проверить настройки приватности в соцсетях, чтобы профиль подростка не был виден посторонним.

Цифровая гигиена и общение

Особое внимание ведомство уделяет кругу общения. Детям нужно объяснить базовое правило: никогда не вступать в переписку с незнакомцами и не пересылать фотографии или домашний адрес. Также стоит следить за возрастными рейтингами игр и приложений - они установлены не просто так.

Ловушки мошенников и экранное время

Подростки часто становятся мишенью мошенников в онлайн-играх и на маркетплейсах. МВД рекомендует взрослым контролировать любые покупки в сети и объяснять, как распознать обман. При этом важно соблюдать баланс: чрезмерное "зависание" в гаджетах вредит психике, поэтому время онлайн должно быть ограничено.