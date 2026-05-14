Министерство внутренних дел РК разработало пошаговую инструкцию для родителей, чьи дети начинают осваивать цифровой мир. В ведомстве уверены: безопасность в сети начинается не с запретов, а с настройки первого смартфона и доверительного разговора.
Технические настройки безопасности
Полицейские советуют не пренебрегать функциями родительского контроля. Специальные программы позволяют фильтровать "взрослый" контент, блокировать сомнительные сайты и защищать персональные данные ребенка от утечек. Важно также проверить настройки приватности в соцсетях, чтобы профиль подростка не был виден посторонним.
Цифровая гигиена и общение
Особое внимание ведомство уделяет кругу общения. Детям нужно объяснить базовое правило: никогда не вступать в переписку с незнакомцами и не пересылать фотографии или домашний адрес. Также стоит следить за возрастными рейтингами игр и приложений - они установлены не просто так.
Ловушки мошенников и экранное время
Подростки часто становятся мишенью мошенников в онлайн-играх и на маркетплейсах. МВД рекомендует взрослым контролировать любые покупки в сети и объяснять, как распознать обман. При этом важно соблюдать баланс: чрезмерное "зависание" в гаджетах вредит психике, поэтому время онлайн должно быть ограничено.
- Цифровая безопасность - это не запреты, а забота, доверие и совместная ответственность родителей и детей, - подчеркнули в МВД.