Согласно новой норме, работодателей обяжут предоставлять сотрудникам свободные часы для обследований, сохраняя за ними рабочее место и средний заработок.

В Казахстане планируют закрепить за работниками право на прохождение скринингов без финансовых потерь. Об этом сообщил руководитель аппарата cената Максим Споткай в своём Telegram-канале. Согласно новой норме, работодателей обяжут предоставлять сотрудникам свободные часы для обследований, сохраняя за ними рабочее место и средний заработок.

Чтобы система работала прозрачно, медорганизации через цифровые платформы будут сами уведомлять компании о необходимости направить сотрудника на скрининг. За отказ предоставить такое время работодателям будет грозить ответственность.

- Усиливается социальное партнерство на региональном уровне и взаимодействие сторон трудовых отношений. Вводится обязанность заслушивать отчеты о реализации соглашений в рамках социального партнерства. Медицинские организации через цифровые технологии будут уведомлять работодателей о необходимости прохождения работниками скрининговых исследований, - пояснил Максим Споткай.

Помимо вопросов здоровья, новые поправки вводят в Трудовой кодекс нормы о защите частной жизни, а также об уважении чести и достоинства сотрудников непосредственно в сфере труда.