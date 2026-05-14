В пятницу, 15 мая, в западных регионах страны сохранится тёплая погода.

Согласно прогнозам синоптиков, 15 мая в Уральске день обещает быть по-летнему комфортным. Ночью столбики термометров опустятся до +18°C, а ветер стихнет до 3,1 м/с. Днём ожидается ясная погода без осадков - температура воздуха составит около +28°C. Будет наблюдаться переменная облачность, ветер сменит направление на юго-восточный.

В Атырау будет жарче всего: днём воздух прогреется до +31°C. Ночью температура составит +21°C, ожидается восточный ветер со скоростью 6,9 м/с. В течение дня прогнозируется переменная облачность, а ближе к вечеру возможен дождь.

Жителей Актау ждет умеренное тепло. Ночью температура понизится до +16°C, ветер будет западным (1,9 м/с). Днём максимальная отметка термометров составит +22°C. Осадков не предвидится, сохранится переменная облачность.

В Актобе ожидается самая прохладная ночь - до +13°C, при этом ветер ослабеет до 4,8 м/с. Днём установится облачная погода с прояснениями, температура поднимется до +27°C. Осадки в течение дня не прогнозируются.