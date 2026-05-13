Подозреваемого арестовали на 10 суток.

В соцсетях появилась информация о том, что 25-летнего сотрудник Абайского отдела полиции якобы изнасиловал девушку при исполнении служебных обязанностей. Соседи пожаловались на шум, и подозреваемый пошел проверить квартиру и там изнасиловал потерпевшую.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской прокуратуры. Заведено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемого водворили в ИВС. Также его уволили из органов внутренних дел.

В полиции отметили, что нарушение дисциплины и закона в их рядах недопустимы и будут жестко пресекаться.