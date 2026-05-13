Адвокаты подсудимого просят переквалифицировать дело.

Агентство по финансовому мониторингу РК в октябре 2025 года сообщило о задержании директора ГККП "Западно-Казахстанский индустриальный колледж" Серика Мухамбеткалиева. Его подозревают в хищении более 40 миллионов тенге из бюджета.

13 мая в городском суде по уголовным делам началось рассмотрение дела. Потерпевшей стороной выступает областное управление образования.

По версии прокуратуры, с 2023 по 2025 год директор фиктивно зачислил в колледж 110 своих знакомых. Следствие считает, что эти люди не посещали занятия и не учились, но числились студентами. За это им обещали дипломы. Для них оформлялись фиктивные оценки, посещаемость и ведомости успеваемости. Также им начислялись стипендии, в некоторых случаях - повышенные. На имена "студентов" открывали банковские счета, куда поступали выплаты. Пин-коды хранились у директора. Во время обыска в его кабинете нашли 14 банковских карт.

По данным следствия, через банкоматы было снято 7,4 миллиона тенге. Эти деньги, как считают следователи, Мухамбеткалиев тратил на личные нужды и закрытие кредитов. Общий ущерб государству оценили в 47,9 миллиона тенге. Его обвиняют по статье 189 УК РК — "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Сам Мухамбеткалиев вину не признаёт. Он заявил, что приёмом и зачислением студентов занимается комиссия, а не один человек. Его адвокаты также считают, что доказательств растраты денег нет. Они отметили, что студенты на допросах говорили, что не передавали директору деньги. Защита просит переквалифицировать дело на статью 190 УК РК "Мошенничество".

Судебное следствие продолжается. Дело рассматривает судья Хайрушева. Ранее суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Также арест наложен на его квартиру.