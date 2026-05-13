Министерством внутренних дел на системной основе проводится работа по обеспечению законности и экономической безопасности на стратегически важных и градообразующих предприятиях страны. Особое внимание уделяется выявлению и пресечению хищений, теневых схем и иных противоправных действий, наносящих ущерб промышленному сектору, передает Polisia.kz.

- В области Ұлытау с прошлого года полицией пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к хищениям с территории ТОО "Корпорация Казахмыс". В результате принятых мер возмещено 94,5% причиненного ущерба. К примеру, уже осуждены участники преступной группы, действовавшие под руководством местного криминалитета, которые организовали схему хищения сплавов руды с высоким содержанием драгоценных металлов. Только в текущем году полицейскими раскрыто четыре кражи с крупным ущербом. 7 мая при взаимодействии с СГО пресечена противоправная деятельность, связанная с хищением топлива с территории компании. В ходе оперативных мероприятий задержаны лица, подозреваемые в организации хищения и дальнейшей реализации горюче-смазочных материалов. Изъято свыше одной тонны топлива, крупная сумма денег, транспортные средства, оружие с боеприпасами и иные вещественные доказательства, использовавшиеся в противоправной схеме. Следствием установлено, что хищение осуществлялось путем фиктивных заправок спецтехники и фальсификации документов. Кроме того, выявлены факты содействия со стороны отдельных работников охранных структур. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, анализ финансово-хозяйственной документации, устанавливается сумма причиненного ущерба, который предварительно может составлять особо крупный размер, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.