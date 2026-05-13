На западе страны ожидается неустойчивая погода: синоптики прогнозируют грозы, пыльные бури и усиление ветра до 20 м/с на фоне сохранения высокой пожарной опасности.

По данным РГП "Казгидромет", в Западно-Казахстанской области в четверг ожидается неустойчивый характер погоды с дождями и грозами. В течение дня в регионе усилится юго-восточный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. В Уральске ожидается теплая погода без существенных осадков: днём столбики термометров поднимутся до +26...+28 °C, а ночью опустятся до +12...+14 °C.

В Атырауской области 14 мая объявлено предупреждение из-за пыльной бури и сильного ветра с порывами до 15-20 м/с. Аналогичная ситуация сложится и в Атырау - горожанам следует быть готовыми к пыльной буре и порывистому ветру до 15-18 м/с. Температурный фон в областном центре будет по-летнему жарким: днём воздух прогреется до +30...+32 °C, в ночные часы ожидается около +18...+20 °C.

В Мангистауской области синоптики обещают небольшие дожди с грозами, которые местами будут сопровождаться пыльными бурями и ветром до 20 м/с. Кроме того, в отдельных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью возможна гроза с небольшим дождём, при этом днём установится комфортная погода до +25...+27 °C, а ночью температура составит +17...+19 °C.

В Актюбинской области ожидается ветреная погода с порывами до 15-20 м/с, при этом в ряде районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе в четверг также прогнозируют усиление ветра до 15 м/с. Температура воздуха в городе днём составит +25...+27 °C, ночью будет прохладнее - в пределах +8...+10 °C.