Директор колледжа в Уральске фиктивно зачислил 54 «студента» и получал за них стипендию

В Западно-Казахстанской области проводится расследование в отношении директора ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный колледж», который, по данным следствия, организовал схему хищения бюджетных средств на сумму свыше 49 миллионов тенге.

Как сообщили в АФМ РК, руководитель учебного заведения лично инициировал фиктивное зачисление 54 человек, фактически не посещавших занятия и не участвовавших в учебном процессе. Несмотря на это, данные лица числились как активные студенты: директор обеспечивал оформление фиктивных оценок, посещаемости и ведомостей успеваемости, а также начисление стипендий, в отдельных случаях — повышенных.

По указанию директора на имена «студентов» открывались банковские счета, куда перечислялись стипендиальные выплаты. Банковские карты собирались и передавались директору либо доверенным лицам для обналичивания и последующего распоряжения денежными средствами.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — домашний арест, также арест наложен на его квартиру.








