Сотрудника автосалона задержали за езду с поддельными номерами на новых авто

18 ноября сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки Shangan. В ходе проверки было установлено, что водитель ездил с заведомо поддельным государственным регистрационным номером.

Факт правонарушения полностью подтвердился благодаря использованию многофункциональных камер и базы данных «Қорғау». Дополнительно выяснилось, что данные поддельные номера ранее применялись и на других автомобилях салона. По информации полицейских, водитель использовал подложные регистрационные знаки для поездок на автомойку и выполнения рабочих поручений.

Автомобиль был помещён на штрафную стоянку. В отношении водителя составлены административные протоколы, материалы направлены в специализированный межрайонный административный суд города Актобе.

Полиция напоминает, что с 18 по 23 ноября на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение правонарушений.