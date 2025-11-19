Легко ли маме в декрете вести цветочный бизнес? Откуда она берет цветы и как избегает потерь — рассказываем в новом выпуске.

Гулюм Куликенова — мама в декрете, которая начала своё дело в 2021 году с продажи цветов на дому. По профессии она HR-менеджер и когда-то сама была клиентом цветочного магазина Present Flowers. В итоге она купила этот бизнес вместе с Instagram-страницей.

В начале пути у Гулюм был обычный продуктовый холодильник, а первый закуп цветов обошёлся всего в 100 тысяч тенге.

— Я покупала по 400 роз в неделю. Сама была и оператором, и курьером, и продавцом, и флористом. По дороге на доставку я отвечала клиентам онлайн. Первый праздник прошёл в солдаут. Работала до утра, помогали подруги, которые абсолютно не флористы. У нас ничего не осталось, и так по качеству цветка начали набираться клиенты, — рассказывает Гулюм.

Сложности первых лет

Поставщиков ей порекомендовала девушка, которая продала магазин. Позже сами поставщики стали выходить на неё с коммерческими предложениями. В Уральске их всего трое, поэтому выбора практически нет. Основные поставки идут из Голландии, были варианты с Арменией, но они не прижились.

— Когда началась война Украина – Россия, доллар резко вырос, и тогда цена роз, которые у нас были по 500 тенге, закупочная цена стала 700 тенге. А у нас были большие поставки, и из-за задержек на границах пришли очень плохие розы. Ладно, их можно продать, но мы же клиентов второй раз уже не увидим. В тот день я потеряла 500 тысяч тенге, — делится предпринимательница.

Менять название магазина Гулюм побоялась — чтобы не потерять клиентов. На тот момент у магазина было около 2000 подписчиков, а бренду — всего полтора года. Вести бизнес одной очень тяжело: несмотря на помощь родителей и наличие флористов и управляющих, сама она почти всегда на работе.

Как меняются покупатели

Интересно, что портрет покупателя меняется. Если раньше цветы дарили мужчины по особым датам, то сейчас их дарят и девушки друг другу — с поводом и без, коллегам, родителям. Молодые парни покупают букеты чаще. Средняя стоимость букета — около 10 тысяч тенге. Сейчас наиболее популярны хризантемы и пионовидные розы. Ассортимент в магазине обновляют два раза в неделю. При этом списывается около 10% товара в месяц.

— Розы — это, конечно, классика. Уральск отличается от Астаны и Алматы: если там привыкли к экзотике, то наших до сих пор от роз не оторвать. Никак не можем клиентов оторвать от обычных роз. Экзотика она более дорогая, дороже и если, например, сделать на 18 тысяч — гортензия, хризантема «бигуди», подсолнухи — то некоторым нашим клиентам хочется просто 25 роз за 18,5 тысяч тенге. В основном молодёжь сейчас только по трендам. Раньше было можно дарить гипсофилы, синие розы. Девочки хорошо воспитывают мальчиков. Мы работаем на возврат клиентов. Сколько цветок простоит — зависит от ухода в магазине. Если просто подрезать и поставить в воду, то в холодильнике они простоят неделю, а у клиента умрут на следующий день. Поэтому два раза в неделю мы подрезаем, меняем воду, моем вазы, — говорит Гулюм.

В цветочном бизнесе много нюансов: какие цветы ставить рядом, как сочетается текстура и форма — это целая культура. Сейчас начали привозить качественные цветы из Китая. Хоть они на рынке недавно, но уже пользуются популярностью. Кстати, как и все остальные, тренды и идеи для оформления владельцы цветочных магазинов подсматривают друг у друга.

Важность рекламы и сервиса

Предпринимательница считает, что бизнес может вести любой, но одни бросают после первых «шишек», а другие продолжают работать несмотря на спады. Ошибки закаляют. У Гулюм тоже были творческие кризисы. По её мнению, одно из самых важных в цветочном бизнесе — реклама. Важны все мелочи: брендированные ленты, коробки, переноски. Хорошо работает бонусная программа: клиенты копят и потом тратят бонусы на букеты.

— У нас магазин находится напротив роддома — основная часть клиентов приходят на выписку. Люди привыкли заказывать по телефону, с доставкой. Даже себе. Есть магазины, у которых вообще нет офлайн-точки — и они отлично работают. Раньше на 25 мая и 1 сентября мы не спали сутками. Сейчас самое страшное — 8 марта. Это не праздник для флористов. Мы приезжаем сюда 6 марта и домой девочки ходят только поздороваться с детьми. Всё остальное время работаем нон-стоп. Здесь же спим, здесь же кушаем, — рассказывает предпринимательница.

К праздникам магазин готовится заранее: собирают букеты, фотографируют и выкладывают в Instagram. Ориентируются на праздник: ко Дню учителя — большие букеты «от класса», к 8 марта — тюльпаны. Конкуренция в этот период очень большая. Самые большие букеты которые делали в магазине 101 и 201 роза. Чаще всего такие дарит молодёжь до 25 лет.

— Цветы — это вау-эффект. Эмоции при получении. Некоторые хотят, чтобы цветы стояли две недели, но главное — эмоция. Потом Instagram — мы заложники соцсетей. На выпускных родители, парни, мужья дарят огромные букеты, метровые розы — и у каждого букет круче второго, — делится Гулюм.

Важно начинать дело не в кредит

Гулюм привыкла к резким взлётам и спадам в торговле. Для Flower Present минимальная дневная выручка — 150 тысяч тенге. В праздники доход достигает 3–4 миллионов тенге, но около миллиона уходит на зарплаты, потому что сотрудники работают на износ. Бывают дни, когда не продаётся ничего.

— Бизнес лучше начинать не в кредит, а с минимальными затратами. Самое важное для цветочного магазина — хорошая сплит-система для скоропорта (около 700 тысяч тенге). Обязательно оформлять ИП. Продумывать всё: название, вывеску. Первое время придётся работать в минус или в ноль, и только потом — в плюс. Клиентов возвращает обслуживание. Если человек готов пройти это спокойно, у него всё получится, — советует предпринимательница.

По словам владелицы бизнеса, «заработать мимо государства» — не получится, проверять будут даже вывески.

