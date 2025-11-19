Еще одна спортсменка из ЗКО завоевала «золото» на чемпионате мира

С 13 по 18 ноября в городе Хайнин (Китай) прошёл Чемпионат мира по гиревому спорту, в котором приняла участие сборная Казахстана. Спортсменка из Западно-Казахстанской области Диана Кулымбетова продемонстрировала выдающийся результат и добилась исторического успеха.

По итогам соревнований Диана Кулымбетова завоевала золото в категории до 23 лет в упражнении «толчок без остановки» в весовой категории 63 килограмма. Кроме того, спортсменка стала серебряным призёром в упражнении «рывок».

Руководство и тренерский штаб сборной Казахстана поздравили спортсменку с высокими достижениями, отметив, что её успех стал значимым событием для развития гиревого спорта в стране.

Ранее мы писали о том, что спортсмены из ЗКО Виталий Бырко и Милана Махновская завоевали золотые медали на чемпионате мира по гиревому спорту.