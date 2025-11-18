Спортсмены из ЗКО стали чемпионами мира по гиревому спорту

Виталий Бырко и Милана Махновская завоевали золотые медали на чемпионате мира по гиревому спорту, который проходит с 13 по 18 ноября в китайском городе Хайнин.

Виталий Бырко стал чемпионом мира в упражнении «длинный цикл» среди спортсменов 40–44 лет в весовой категории свыше 85 килограммов. Милана Махновская также выиграла золото в длинном цикле — среди девушек до 23 лет в весовой категории 78 килограммов.

– Спортсмены представляют Западно-Казахстанскую область и успешно защитили честь страны на международной арене, - отметили в управлении физической культуры и спорта ЗКО.

