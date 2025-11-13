Наши спортсмены завоевали на чемпионате мира в Париже — золото и две бронзы.

Отличные новости из управления физической культуры и спорта ЗКО — наши ветераны по дзюдо стали чемпионами мира. С 7 по 9 ноября в Париже прошёл чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов. Золото в категории M-7, 60 кг завоевал Казболат Курмашев, бронзу в категории M-8, 60 кг получил Жасталап Шапиев, а в весе M-7, 81 кг третье место занял Амангали Алмаганбетов.