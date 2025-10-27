Сборная Казахстана завоевала золотую медаль в велоспорте.

Как в управлении физической культуры и спорта ЗКО, наша землячка Ирина Ивановская стала чемпионкой третьих Азиатских игр по велоспорту. Сборная Казахстана завоевала золотую медаль в смешанной командной эстафете на юниорских играх, проходящих в Бахрейне.

Ивановская показала отличный результат и внесла большой вклад в победу команды. В индивидуальной гонке на время казахстанцы ускорились на последнем этапе и пришли к финишу первыми с результатом — 45 минут 19,38 секунды.

Напомним, что спортсмены Западно-Казахстанской области успешно выступили на III Играх стран СНГ, которые проходили с 28 сентября по 9 октября в Азербайджане. Представители региона завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, достойно представив Казахстан на международной арене.