По данным World-weather, в Западно-Казахстанской области ночью будет сильный дождь, а днем переменная облачность. Температура воздуха днем +11, ночью +7 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области днем облачно с переменами, ночью небольшой дождь. Днём +15. Ночью +11 градусов тепла. Ветер северо-восточный: 10 м/с.
В Актюбинской области пасмурно. Без осадков. Днём +12 градусов, ночью +2. Ветер юго-восточный: 10 м/с.
В Мангистауской области ночью сильный дождь, днем переменная облачность. Температура воздуха днём составит +17 градуса, ночью +12. Ветер северо-западный: 10 м/с.