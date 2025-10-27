Мужчину оштрафовали на 276 тысяч тенге за нарушение права государственной собственности на землю.

Суд признал неправомерным штраф за «захват» земли в Уральске

В пресс-службе областного суда ЗКО сообщили, что специализированный суд по административным правонарушениям Уральска рассмотрел жалобу горожанина на постановление департамента по управлению земельными ресурсами. Ранее департамент оштрафовал его на 276 900 тенге за нарушение права государственной собственности на землю. Адвокат мужчины заявил, что штраф был назначен необоснованно.

По его словам:

земельные участки были объединены официально,

границы участка не менялись, забор не передвигался,

участок и дом пострадали от наводнения в апреле 2024 года,

при этом орган нарушил сроки привлечения к ответственности,

постановление было вынесено без участия самого гражданина, а в документе указаны данные другого человека.

Также установлено, что спорный участок площадью 0,0036 га ранее был официально предоставлен истцу решением аппарата акима города. В связи с этим адвокат просил признать постановление незаконным и прекратить производство.

Суд признал, что наложенный штраф был слишком строгим и не соответствовал обстоятельствам дела.

Суд учёл малозначительность правонарушения и освободил мужчину от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.



