Прокуратура Байзакского района Жамбылской области закрыла уголовное дело против директора школы села Кумжота Канатбека Байтенa.

Как сообщает Orda.kz , его подозревали в сокрытии преступления после гибели ученика. Однако следствие не нашло оснований для обвинения. Сам директор рассказал, что пережил тяжёлое время:

– Мы очень тяжело это приняли. Я был отстранён, полгода шли следственные действия. С 29 сентября я восстановился в должности, – сказал Байтен.

Сама трагедия произошла 30 апреля 2024 года. Старшеклассники позвали младших учеников в уличный туалет, где произошла драка. Восьмиклассник Мирас получил удар в грудь и умер. Тогда троих подростков признали виновными. Двое получили по шесть лет и восемь месяцев лишения свободы, третий – один год ограничения свободы.

После инцидента директора школы временно отстранили от работы. Но суд встал на его сторону и постановил выплатить ему около девяти миллионов тенге за время вынужденного простоя.

Фото: pexels.com