Днём 22 октября в Западно-Казахстанской области облачно. Ожидается +16 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 22 октября

По данным РГП «Казгидромет», на севере, востоке, юге области дождь, на северо-востоке области временами сильный дождь. Ночью +10 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Без осадков. Днём +17. Ночью +10 градусов тепла. На севере, востоке области дождь, на юге области небольшой дождь. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный: 12 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. На западе, севере области небольшой дождь, на юге области дождь. Днём +13 градусов, ночью +7. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере-востоке, в центре области дождь. Температура воздуха днём составит +20 градусов, ночью +12. Ветер южный: 14 м/с.