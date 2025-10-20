Система автоматически распознает лица, номера автомобилей, а также фиксирует подозрительные ситуации.

За казахстанцами будут наблюдать новые камеры с ИИ

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев рассказал, что делает правительство для повышения безопасности казахстанцев.

Он отметил, что современные технологии, особенно искусственный интеллект, могут улучшить правовые услуги, а также повысить эффективность работы правоохранительных органов.

– В перспективе планируется внедрение «Национальной системы видеомониторинга», которая обеспечит круглосуточное наблюдение за общественными пространствами с применением искусственного интеллекта. Система автоматически распознает лица, номера автомобилей, а также фиксирует подозрительные ситуации – драки, скопления людей, оставленные предметы, что значительно повышает уровень общественной безопасности и оперативность правоохранительных органов, – отметил он.

