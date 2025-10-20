Он почувствовал себя плохо вскоре после выхода на дистанцию.

Во время горного забега Salomon Trail 2025 в окрестностях Алматы умер мастер спорта Владимир Кривенцов. Мужчине было 70 лет. Об этом организаторы марафона. Он почувствовал себя плохо уже вскоре после выхода на дистанцию. Спортсмен скончался в спасательной части комплекса «Медеу».

— Он всегда выходил на старт с улыбкой, подавая пример активной жизни. Для многих из нас он был символом силы духа и вдохновения — доказательством того, что спорт не имеет возраста, — поделились организаторы спортивного мероприятия.

Кривенцов был мастером спорта СССР по морскому многоборью и лыжным гонкам, чемпионом Казахстана и многократным призёром по полиатлону, президентскому и зимнему многоборью. Он на постоянной основе участвовал в спортивных мероприятиях. Перед очередным стартом он прошёл медосмотр — противопоказаний у него не было.



