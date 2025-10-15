Сегодня Владимир — постоянный участник международных соревнований и единственный гонщик, представляющий Казахстан на чемпионате MotoMSK Cup.

38-летний Владимир Нотыч из Уральска в мире мотогонок известен под прозвищем Маэстро. Впервые он сел за руль мотоцикла в пять лет — на дедушкином «Урале». Настоящая любовь к скорости пришла позже, когда в 25 лет он оседлал свой первый японский байк.

«Первые эмоции — просто радость и улыбка», — вспоминает Владимир. Сначала он учился всему сам, а потом рядом появился наставник — капитан команды Сергей Галкин. Именно он направил Маэстро в большой спорт.

Фото Владимира Нотыча

Сегодня Владимир — постоянный участник международных соревнований и единственный гонщик, представляющий Казахстан на чемпионате MotoMSK Cup.

За рулём спортивного мотоцикла Владимир уже более десяти лет. Первые гонки проходили в Казани, где он занял пятое место из десяти участников. Сейчас за его плечами шесть сезонов, три призовых места — два золота и одна бронза, а также титул чемпиона московского сезона.

— Я катался около восьми–девяти лет, потом стало скучно и неинтересно — эмоции уже не те. Первая мотогонка была в Казани, я выступал в классе «спорт». Не скажу, что она как-то особенно запомнилась, но помню, что было очень страшно. А когда гонка началась — обо всём забываешь и приезжаешь счастливый, доволен, и не важно, каким по счёту. В первой гонке я пришёл пятым — тогда в моём классе участвовало около десяти человек. Перед чемпионатом у нас всего пара дней на подготовку, а потом сама гонка. Я участвовал уже шесть раз, и у меня три призовых места — два первых и одно третье. Перед стартом у меня есть ритуал: обязательно расслабиться и отпустить все мысли, чтобы выйти на гонку не как на сражение, а как на тренировочный заезд, — рассказывает он.

Фото Владимира Нотыча

Свои мотоциклы Нотыч готовит сам: тюнингует, регулирует, проверяет каждую деталь. Домашним треком Владимир называет Казань, но выступает на разных трассах — даже в Грозном. И везде его встречают тепло.

— Мой домашний трек — это Казань. В Грозном я был впервые, тренировался всего один день, и то неполноценно, поэтому ехал почти вслепую. Я выступаю со значком Казахстана, и везде встречают с теплом. Все понимают, что нужно пройти границу и доставить с собой мотоцикл — он едет в специальном прицепе или машине с шинами и инструментами. Конечно, есть гордость, что представляю Казахстан. Многие ребята кричат: «Казахстан, алға!» За сезон у нас шесть гонок, после чего подводятся итоги. В этом году я стал чемпионом сезона. Когда я только начинал тренироваться, пришлось многое менять: спустя десять лет катания я понял, что не умел правильно тормозить, рулить и даже разгоняться. Я учился у блогеров в интернете — они разбирали разные ситуации, аварии, рассказывали, как ездить в определённую погоду. У меня была длинная зима: всю её я провёл за просмотром роликов и подготовкой к новому сезону. Мотошкола, конечно, тоже нужна. В городе у меня не было ни одного падения — все они случались только на треке, — делится Нотыч.

Фото Владимира Нотыча

Интересно, что все падения у Владимира действительно были только на треке — в городе он ездит предельно аккуратно. Когда-то Маэстро сам учился по видео блогеров: разбирал ошибки, учился тормозить, входить в повороты, анализировал аварии. Буквально пережил длинную зиму за монитором, готовясь к новому сезону. Казань стала его второй родиной в мотоспорте.

Первый раз он добрался туда… прямо на своём мотоцикле из Казахстана — без прицепа, без экипировки, с рюкзаком за спиной. Когда местные узнали об этом, были удивлены.

