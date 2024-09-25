30-летняя Юля Сурдушкина с раннего возраста мечтала о том, чтобы водить автомобиль. Как только ей исполнилось 18, она села за руль ВАЗ 21099. Девушка признается, что без машины ей уже не обойтись: за 11 лет она успела сменить восемь автомобилей. Юля обожает скорость, поэтому раньше принимала участие в уличных гонках, а теперь участвует в официальных заездах в Алматы.

30-летняя Юля Сурдушкина с раннего возраста мечтала о том, чтобы водить автомобиль. Как только ей исполнилось 18, она села за руль ВАЗ 21099. Девушка признается, что без машины ей уже не обойтись: за 11 лет она успела сменить восемь автомобилей. Юля обожает скорость, поэтому раньше принимала участие в уличных гонках, а теперь участвует в официальных заездах в Алматы.

Фото предоставлено Юлией Сердушкиной

— Когда я еще ходила в садик, говорила маме, что когда вырасту, у меня будет белая "десятка". Недавно я купила новую машину и отправилась на специальную трассу, чтобы проверить, подходит ли она для гонок. Я всегда хотела попробовать участвовать в официальных соревнованиях по всем стандартам. Прошла медицинскую комиссию и получила лицензию. В первом заезде я заняла четвертое место в своем классе, оказавшись четвертой из 16 участников. Говорят, для первого раза это здорово! С детства люблю машины, скорость, адреналин и соревнования. Люди стали узнавать меня и мою машину на улице, иногда даже на светофоре подравниваются и фотографируются. Я не единственная девушка в гонках, есть еще две, которые уже давно участвуют. Я больше занимаюсь этим как хобби. Моя цель — хорошо подготовиться к следующему этапу, установить более легкие шины и диски. Хочу участвовать постоянно, — поделилась Юлия Сурдушкина.

Фото предоставлено Юлией Сердушкиной

Девушка легко относится к поражениям и наслаждается атмосферой гонок. По её словам, в последнем заезде она уступила сильному сопернику, их разделяли всего доли секунды. Последний раз она преодолела дистанцию в 402 метра за 12 секунд.

— Было страшно, но волнуешься не из-за скорости, а из-за зрителей. Их было очень много, и вдруг ты сделаешь что-то не так. Резину нужно прогреть, там столько нюансов, что если что-то сделать неправильно, машина поедет иначе. Мама уже привыкла, что я всегда с машинами, она даже прилетала, чтобы посмотреть мой заезд. Дочке тоже очень нравятся гонки, она в восторге от всего этого. Перед квалификацией у нас проходят тренировки, затем брифинг, где обсуждаются правила, а потом уже начинаются гонки. В день тренировки нужно пройти медицинскую и техническую комиссию, проверяют документы. Я сейчас в 13 классе, и мне нужно проезжать дистанцию за 13 секунд и доли секунды; если времени больше, то квалификацию не пройдёшь и не сможешь участвовать в соревнованиях. К двухколесному транспорту отношусь равнодушно, потому что падала с велосипеда и самоката. С мотоциклом вообще боюсь улететь. У меня были мысли о том, чтобы водить мотоцикл, но я даже боюсь быть пассажиром в машине, — говорит гонщица.

Фото предоставлено Юлией Сердушкиной

Юля Сурдушкина считает, что самое лучшее движение в Казахстане — в Алматы, несмотря на множество пробок. Она уверена, что в южной столице существует культура вождения.

— Раньше в Алматы было много мопедистов, но сейчас с ними активно борются, и их стало меньше. Камеры установлены на каждом перекрестке и пешеходном переходе. В Атырау водят хуже всего — кажется, что там никто не знает правил. В Уральске автомобили движутся медленно, а в Кызылорде дороги почти пустые. В Шымкенте много машин, а в Туркестане тоже есть проблемы с соблюдением ПДД. В Астане дороги очень хорошо продуманы: повороты, стрелки и широкие магистрали, — говорит Юля.

Сейчас гонщица ездит на электрической BMW. Обычно она проезжает около 50 тысяч километров в год на своих автомобилях, но на последней за два месяца уже накатала восемь тысяч. Без машины она бывает очень редко, такси для неё не подходит — ей нужно быть за рулем. Юля может проехать без остановки 1100 километров и часто путешествует по Казахстану. Самый родной маршрут для неё — Алматы-Уральск.

Фото предоставлено Юлией Сердушкиной



