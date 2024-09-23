Опытные автовладельцы знают, что менять шины стоит, когда температура падает до +5°C, обычно это происходит в конце октября – начале ноября.

Эксперты говорят, что зимние покрышки похожи на удобные ботинки, но их главное предназначение — это безопасность. Используют такую резину при температуре до +7°C, потому что она не твердеет на морозе, в отличие от летних шин.

Опытные автовладельцы знают, что менять шины стоит, когда температура падает до +5°C, обычно это происходит в конце октября – начале ноября. Покупать зимние шины выгоднее летом, когда цены ниже. Хорошие скидки также можно найти в конце сезона – в феврале и марте.

В этой статье мы расскажем, как выбрать зимние шины, когда их нужно заменить и как продлить срок их службы.

Когда нужно менять старые шины на новые?

Определить, что пора заменить шины, несложно. Обратите внимание на следующие признаки:

Износ протектора . Для зимних шин критическая глубина протектора — 4 мм. Некоторые шины имеют индикаторы износа или цветной слой, который становится виден при сильном износе.

. Для зимних шин критическая глубина протектора — 4 мм. Некоторые шины имеют индикаторы износа или цветной слой, который становится виден при сильном износе. Равномерность износа . Внутренняя и внешняя части шины должны изнашиваться одинаково. Если одна из частей изношена больше, это сигнал, что нужно проверить и отрегулировать развал-схождение, а также заменить шины.

. Внутренняя и внешняя части шины должны изнашиваться одинаково. Если одна из частей изношена больше, это сигнал, что нужно проверить и отрегулировать развал-схождение, а также заменить шины. Наличие дефектов. Порезы, дыры или трещины могут возникать из-за езды по плохим дорогам, наезда на бордюры или езды на спущенных шинах. Эти повреждения опасны, так как могут привести к спуску колеса или его разрыву, что может вызвать аварию, особенно на поворотах.

Типы шин

Шипованные шины . Они лучше всего подходят для езды по льду и снегу. Шипы помогают эффективно раскалывать лед, надежно фиксируются на скользкой дороге и предотвращают заносы. Однако на асфальте такие шины не очень удобны, так как они разрушают дорожное покрытие и создают шум. Шипованные шины рекомендуются водителям, которые часто ездят по пересечённой местности, и значительно сокращают тормозной путь на льду. Недостатки шипованных шин : Шум при езде по асфальту. На мокром и сухом покрытии удлиняется тормозной путь, снижается устойчивость автомобиля.



Нешипованные шины. Они обеспечивают хорошее сцепление на мокрых или заснеженных дорогах. Выбор зимних нешипованных шин зависит от региона. Для мест с частыми дождями и мокрым снегом подходят шины европейского типа, с развитой системой водоотвода и грунтозацепами. В районах со снегопадами лучше подойдут скандинавские модели, у которых протектор имеет разреженный рисунок (прямоугольники или ромбы). Недостаток нешипованных шин: Они не подходят для езды по льду.

Если вы выбираете зимнюю резину и сомневаетесь, выбрать шипы или «липучку», проанализируйте, где вы будете чаще всего ездить. Для города лучше подойдут нешипованные шины — они тише и обеспечивают хорошее сцепление на сухих и мокрых дорогах. Если же вы часто ездите в сельской местности, лучше выбрать шипованные шины, которые более практичны на льду и заснеженных дорогах.

Также есть третий тип — всесезонные шины, которые называют компромиссом между шипованными и нешипованными. Эти шины хорошо подходят для мягкой европейской зимы, но в суровых условиях казахстанской зимы они могут не справляться. Они рассчитаны на температурный диапазон от +20°C до -5°C.

Выбор зимних шин: основные характеристики

После того как вы определились с типом шин, важно обратить внимание на следующие параметры:

Размер. Обычно с выбором размера проблем не возникает, так как производитель указывает допустимые размеры шин для вашего автомобиля. Некоторые автолюбители экспериментируют, выбирая шины с более высоким профилем, но меньшим радиусом для зимы.

Рисунок протектора:





Симметричный рисунок хорошо подходит для льда и снега, но не так эффективен в оттепель, когда на дорогах появляется снежная «каша» с грязью и реагентами. Направленный рисунок помогает лучше справляться с мокрой дорогой, но он не подходит для быстрой езды и создает шум при движении по асфальту. Асимметричный рисунок хорошо отводит воду, отлично справляется с дорожной «кашей» и обеспечивает хорошее сцепление даже на скорости, но такие шины стоят дороже.

Эксперты предупреждают, что покупка б/у шин может показаться экономной, но это рискованно. Со временем шины теряют свои свойства, и даже при хорошем внешнем виде износ может сказаться на их качестве и безопасности. Срок службы зимних шин составляет от 2 до 4 сезонов.







