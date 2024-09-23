В форуме приняли участие более 200 представителей министерства экологии и природных ресурсов, министерства энергетики РК, комитета по вопросам экологии и природопользования мажилиса Парламента РК, сотрудники государственных структур регионального уровня, компаний природопользователей государственного и частного сектора, отраслевых и специализированных ассоциаций, агентств, эксперты и специалисты экологии, природопользования, зеленой энергетики, депутаты, иные эксперты смежных областей. Инициатором проведения форума выступили акимат Западного Казахстана с компанией КПО б.в.

Ежегодный международный экологический форум прошел в рамках республиканской экологической акции, инициативы главы государства «Таза Казакстан». На нем подняли вопросы по теме «Климатические изменения: вызовы и перспективы применения передовых технологий». Участники обсуждали актуальные вопросы охраны окружающей среды в формате диалога между государством, бизнесом и гражданским обществом.

По словам организаторов, основная цель мероприятия – это обмен опытом и построение платформы для дальнейшего сотрудничества в реализации Концепции «зеленой» экономики, укрепление комплексного диалога по вопросам охраны окружающей среды, возможностей внедрения наилучших доступных технологий, освещения вопросов изменения климата для объединения совместных усилий и формирования общего видения устойчивого развития региона.

Выступая на открытии, аким области Нариман Турегалиев отметил, что вопросы глобального изменения климата, охраны окружающей среды, поддержания чистоты, охраны природы от бытовых отходов всегда требуют обсуждения на высоком уровне.

– Президент страны в своем Послании отметил, что одна из основных задач – улучшение экологической ситуации и культивирование бережного отношения к окружающей среде. При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность широкого внедрения самых передовых технологий в эту сферу, а также налаживания работы современной системы мониторинга эмиссий. Две компании нашей области успешно выполнили эту задачу, при этом первыми запустили автоматизированную систему мониторинга основных источников выбросов в атмосферу – это «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» и ТОО «Жайыкмунай», – сказал Н.Турегалиев.

В рамках поручений президента страны по ликвидации стихийных свалок, выявленных в рамках космического мониторинга, в этом году проводится работа с местными исполнительными органами. По результатам космического мониторинга выявлено 160 несанкционированных свалок в городе и в шести прилегающих районах: Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Таскалинском, Сырымском, Чингирлауском. На сегодняшний день очищено и ликвидировано 82 места стихийных свалок. В области ведется активная работа по улучшению экологической ситуации.

Также в санитарных работах, организованных в апреля текущего года, в рамках республиканской экологической акции «Таза Казакстан» приняли участие 138 тысячи жителей области, более 3 тысяч учреждений и предприятий вывезли 53 тысячи тонн мусора.

В ходе форума были подняты вопросы государственной политики в области изменения климата, энергосбережения, чистого производства и зеленого финансирования, использования ВИЭ и низкоуглеродного развития в промышленности, а также экологических стартапов и новых инновационных технологий.

С вопросом о государственной политики в области изменения климата, достижения углеродной нейтральности и регулирования выбросов метана выступила онлайн советник президента, специальный представитель президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова.

Она сказала, что тема изменения климата сегодня является одной из наиболее актуальных. В Казахстане климатические изменения ведут к деградации природных экосистем, вечной мерзлоты и снежных масс, растущим риском стихийных бедствий. В связи с этим важным является укрепление и активизация климатических действий в целях создания долгосрочных изменений для планеты и людей. Вопрос изменения климата является одним из приоритетных направлений в политике главы государства.

– В прошлом году президентом было отмечено, что постепенный, устойчивый и социально ответственный переход от использования угля, стал бы большим преимуществом для климатических действий. Таким образом был открыт проектный офис для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетики, – отметила советник президента страны. – Также в прошлом году Казахстан присоединился к глобальному метановому обещанию, согласного которому перед нами стоят конкретные задачи по сокращению метанового парникового газа.

На форуме были проведены пленарная сессия «Принципы ESG при формировании политики устойчивого развития регионов» и две панельные сессии «Устойчивое развитие в управлении отходами» с участием подрядных компаний, компаний-переработчиков и студенческой молодежи, вовлеченной в проекты по оптимизации управления отходами и «Углеродный офсет: международный опыт и потенциал развития в ЗКО» с участием экспертов, управления сельского хозяйства ЗКО, фермеров.

Вместе с тем были подняты и другие вопросы, такие как государственная политика в области энергосбережения и повышение энергоэффективности, зеленое финансирование как ключевой элемент изменений, чистое производство и ресурсоориентированное управление отходами, современные методы сортировки и утилизации мусора, практика Кореи, углеродоемкость Казахстанской нефти: что ждет CPC blend и KEPCO и другие.

В рамках форума были подписаны: меморандум о взаимном сотрудничестве в области развития потенциальных офсетных проектов в Западно-Казахстанской области между акиматом ЗКО и Казахстанским филиалом КПО Б.В.; меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере возможности применения переработанных промышленных отходов в качестве вторичного сырья между Департаментом экологии по ЗКО Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК, Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО, Казахстанским филиалом КПО и Западно-Казахстанским университетом им. М.Утемисова.

Участники форума подчеркнули эффективность проведенного мероприятия, выразив приверженность устойчивому развитию Западного региона и пришли к соглашению о необходимости внедрения ESG-трансформации и стратегии в ЗКО и в компаниях, работающих в области, содействуя достижениям целей устойчивого развития и реализации программных целей государственной экологической политики РК, включая Стратегию достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 г., Концепцию по переходу республики к «зеленой экономике», и др.

Содействовать развитию углеродных офсетных проектов, способствующих устойчивому развитию сельского хозяйства и устойчивому управлению природными ресурсами в ЗКО. Продвигать необходимость разработки руководства по углеродным офсетам в сельском хозяйстве. Руководство позволит понять всем заинтересованным сторонам основной процесс разработки и внедрения офсетного проекта, оценить приблизительный потенциал и необходимые ресурсы. Сотрудничать при разработке и изучении методов применения переработанных промышленных отходов, при реализации необходимых испытаний и использования в качестве вторичных материальных ресурсов.

Оксана КАТКОВА

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