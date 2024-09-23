Заместитель генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камешов сообщил, что город почти полностью готов к отопительному сезону. Подачу тепла в дома начнут, когда средняя температура воздуха в течение трёх дней опустится до восьми градусов и ниже.

Заместитель генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камешов сообщил, что город практически полностью готов к отопительному сезону. Подачу тепла в дома начнут, когда среднесуточная температура воздуха в течение трёх дней опустится до восьми градусов и ниже.

— Запланированные работы завершены. В этом году заменили 6,7 километра внутриквартальных сетей и 1,6 километра сетей на улице Черекаева. Осталось только провести уборку территории и выполнить мелкие работы. Детские сады, школы и медицинские учреждения тоже готовы к подаче тепла. Как только от них поступят заявки, мы сразу их подключим, — сообщил Бекболат Камешов, добавив, что пока никто заявки на подключение тепла не подавал.

Камешов отметил, что отопление в первую очередь будет подано в дома, которые имеют паспорта готовности к отопительному сезону.