ДКРЕМ по ЗКО рассмотрел расчет перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха АО «Жайыктеплоэнерго».

Так, по данным антимонопольщиков, за отопительный период выявлены факты недотопа, а счета жители уже оплатили. Теперь предприятие должно снизить сумму платежей, чтобы вернуть средства людям.

Общая сумма возврата потребителям составила 1 187 848 тенге в том числе:

по ТЭЦ 1 172 556 тенге с учетом НДС;

по котельному хозяйству 15 291 тенге с учетом НДС.

Такой перерасчет исчисляется для потребителей, не имеющих приборов учета. В итоге возврат суммы произведут снизив платежи в квитанции за октябрь 2024 года.