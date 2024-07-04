Как известно, проект «Одно село – один продукт», нацеленный на открытие местного производства, был реализован в 2022 году. Его инициатором было министерство экономики совместно с японским агентством Jica. В рамках данного проекта в прошлом году была проведена первая выставка и определены три финалиста.

– В нашем регионе проект «ОСОП» реализует региональная палата предпринимателей. На данной ярмарке, которая отразила все многообразие ручной работы в нашем регионе, начинающие предприниматели представили свои изделия и продукцию, все стопроцентно из местного сырья. В этом году мы также планируем выбрать троих, которых будет сопровождать палата предпринимателей ЗКО, и которые смогут принять участие в рамках финансирования до пяти миллионов тенге, пока действует наша программа поддержки предпринимательства, – делится начальник отдела ПП «Атамекен» ЗКО Сауле Жубаева.

Поддержка палаты предпринимателей заключается в том, что выдается сертификат качества на продукцию, а также идет поиск мест для продаж. В Астане на республиканском уровне планируют открыть магазин «ОСОП», куда со всех областей будет стекаться продукция. Также такие магазины откроют во всех областях.

Так, проект по производству изделий из войлока, стартовавший в 2022 году в селе Тайпак, имеет уже положительные результаты. Им занимаются пять мастериц, к тому же привлекли троих по молодежной практике, проводятся мастер-классы, женщины совершенствуются. Скажем, на тапочках уже кожаная подошва, и сами изделия стали лучшего качества. В месяц они делают 60 пар тапочек, не считая корпе, банные шапочки из войлока, валенки. Сегодня проект сам себя обеспечивает: мастерицам выплачивается заработная плата. Но шерсть пока моют руками, а это очень трудно, поэтому женщины мечтают о специальном станке. Еще в прошлом году помимо производства тапочек из войлока, тайпакским женщинам пришла идея заняться переработкой своих знаменитых арбузов. Но пока они отрабатывают это направление.

– Мы называем это не проект, а «движение вперед». Проект предполагает выявление потенциала местных товаропроизводителей и выход на внешний рынок. Мы больше акцентируем внимание на женщинах сельской местности, кто производит продукцию из местного сырья. Главная цель, чтобы сделанный продукт приносил доход местным жителям, чтобы его можно было продавать на внутреннем рынке и экспортировать, – говорит председатель СДЖ Ляна Турсынова.

23 ремесленника области предложили свою продукцию для ознакомления и оценки. Здесь было выставлено большое разнообразие товара: продукты питания, изделия, сшитые своими руками, украшения, изделия из кожи – ремни и сумки, мыло, домашняя утварь из дерева.

Баян Назарбаева из Аксая только полгода занимается производством колбасных изделий, но уже ассортимент разнообразный. Есть колбасы из говядины, конины, баранины, куриные, мяса индейки, молочные, ливерная, с различными добавками, сосиски.

– До этого хотела заниматься изготовлением сыров, но так получилось, что колбаса взяла верх. У нас семейное хозяйство, братья занимаются разведением скота, и поэтому, чтобы реализовать мясо, было решено готовить колбасы. На сегодня уже много заказов из Уральска, реализую на ярмарках в Аксае. Есть краковская колбаса из конины, говядины, баранины с добавлением курдючного жира, проводим специальную термообработку. Для приготовления изделий есть оборудование, это коптильный аппарат, духовка, но чтобы больше готовить, надо еще дополнительное оборудование, – делится предпринимательница.

А вот Татьяна Нюдлеева как начала пять лет назад готовить сырную продукцию из молока, так и до сих пор продолжает. Вначале это было домашнее производство, теперь у нее есть свой собственный фирменный магазин, где можно купить настоящий итальянский, европейский, адыгейский, северо-кавказский сыры. В свою продукцию женщина добавляет шафран, другие ароматные специи, срок выдержки шесть месяцев. Это какое надо иметь терпение! По словам Татьяны, она участвует в ярмарке, чтобы выиграть грант на приобретение оборудования для расширения мощности.

Молодой сельский предприниматель из района Байтерек Алмаз Изтлеуов прославил свое село Каражар тем, что внес свою лепту в изготовление… курта. Теперь его продукт именуется – чупа-курт.

– Помимо производства куриной продукции, яиц, изготовления апельсинового лимонада и напитка из лайма и мяты «Махито», на семейном совете решили из молока делать курт. Но необычный, с добавлением фундука и меда, и упаковали его в фантик как конфету. Спрос есть, но для реализации не хватает нужного количества, для всего этого необходимо специальное оборудование, которое я и собираюсь приобрести на предоставленный грант, – говорит Алмаз Изтлеуов.

Молочную продукцию из верблюжьего молока готовит семья Жумагул Хайнешовой: сыр, брынзу, творог, конфеты ирис, запеченную пенку, сладкий курт, которые пользуются популярностью в Подстепном. Для всего этого семья два года назад закупила в Актау пятерых животных. Верблюды неприхотливые, но кроме верблюжьей колючки, которую для них закупают в Актау, животные питаются местной травой. Жумагул также хочется, чтобы ее продукцию из верблюжьего молока попробовали все жители области.

Карагач и сухостой предлагает использовать Сергей Лемешев, делая домашнюю утварь и мебель: столики, разделочные доски, часы, бесбармачницы и прессованный уголь, которые сейчас реализует у себя в Трекино.

– Карагача у нас в достатке, доступно, а сухостоя и валежника – на каждом шагу. В прошлом году я взял кредит и закупил оборудование. Свои изделия сами развозим по магазинам, предлагаем знакомым, принимаем заказы. Все мы делаем своими руками, а для того, чтобы поставить на поток, надо оборудование, – рассказывает мастер.

Арман Мендигалиев древесину павловнии, так как она очень легкая, мягкая, предлагает использовать для изготовления музыкальных инструментов, мебели, отделочных панелей для бань и саун, мелких поделок, разделочных досок, лыж и сноубордов, а также в качестве древесного угля. Для всего этого ему надо 3 га земли, чтобы посадить привезенные из Китая семена. Дерево павловнии – самое быстрорастущее, не имеющее аналогов в мире, очень полезное для нашего региона, считает уралец. Павловния выделяет в большом объеме кислород, листья используют в фармацевтической и косметической промышленности, цветы медоносные, мед полезен для человека, сами саженцы выдерживают 33 градуса мороза, в высоту дерево растет от 15 до 28 метров. Пока у себя во дворе Арман в декабре прошлого года высадил более 20 саженцев деревьев, и ухаживает за ними. В прошлом году со своим проектом он обращался в акимат, но пока не нашел поддержки.

– Каждый мастер – это художник, дизайнер и автор. Сколько красок, сколько цвета на прилавках! И все это ручная работа, пронизанная теплом рук, доброй энергетикой и творческой фантазией. Глаз радуется, душа отдыхает и обретает силу на таких мероприятиях. Ну, а для самих мастеров – это еще один источник вдохновения. Общаясь с коллегами и ценителями ручной работы, они черпают новые идеи и повышают собственный уровень. Ведь для выхода на международный рынок, нужен качественный натуральный товар, – отметила Ляна Турсынова.

Оксана КАТКОВА,

фото автора