По данным РГП «Казгидромет», четвертого июля в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, температура воздуха составит 35-38 градусов.
- В Уральске погода будет без осадков, днём столбики термометров покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +19..+21 градусов.
- В Атырау ожидается переменная облачность. Днем +36..+38 градусов, ночью температура опустится до +22..+24 градусов.
- В Актобе будет солнечно, днём синоптики обещают +30..+32 градуса жары, ночью +16..+18 градусов.
- В Актау осадков не ожидается, днём температура воздуха составит +34..+36, ночью столбики термометров опустятся до +22..+24 градусов.