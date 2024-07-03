Сколько человек проживают в Казахстане на 1 июня

По данным аналитиков бюро национальной статистики РК, на начало года в Казахстане проживало 20 033 842 человека. Таким образом, за пять месяцев количество казахстанцев увеличилось на 106 072 человека.

В пятерку самых густонаселенных регионов страны по-прежнему входят Алматы, где проживают более двух миллионов человек, Туркестанская область так же с двухмиллионным населением, Алматинская область (1 543 588 человек), Астана (1 464 415 человек) и Шымкент (1 236 901 человек).

12 552 583 казахстанцев являются городскими жителями. В сельской местности проживает 7 587 331 человек. Из общего количества 10 302 166 - представители прекрасной половины человечества. Так же в стране проживают 9 837 748 мужчин.