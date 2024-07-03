По данным аналитиков сайта Finprom.kz, в первом квартале этого года в РК числилось 1,7 миллиона занятых человек в возрасте от 15 до 28 лет, на 3,2% меньше, чем годом ранее. В том числе 1,4 миллиона человек являлись наёмными работниками, 308,8 тысяч человек — индивидуальными предпринимателями, 61,5 тысяч человек — независимыми работниками, 5,5 тысяч человек — лицами, занимающимися частной практикой, 3,5 тысяч человек — физлицами, являющимися учредителями или участниками хозяйственных товариществ и акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов.

В региональном разрезе больше всего занятых молодых людей числилось в Алматы, Алматинской и Туркестанской областях. Меньше всего занятой молодёжи числилось в Улытауской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областях.

В разрезе отраслей больше всего занятых относилось к сфере оптовой и розничной торговли, а также авторемонта: 341 тысяч человек, на 6,4% больше, чем годом ранее.

Среди ключевых для занятости молодёжи отраслей также оказались образование, и сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Меньше всего молодых людей было занято в сферах водоснабжения, электроснабжения и операций с недвижимым имуществом.

452,3 тысяч человек - специалисты-профессионалы;

285 тысяч человек - работники сферы услуг и продаж;

266,9 тысяч человек - неквалифицированные рабочие;

189,1 тысяч человек - специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный персонал,

141,9 тысяч человек — рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий,

122,4 тысяч человек — операторы производственного оборудования, сборщики и водители,

97,8 тысяч человек — служащие в области администрирования

91,7 тысяч человек — фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства;

76,1 тысяч человек — руководители и государственные служащие;

24,1 тысяч человек — работники, не входящие в другие группы.

В то же время в качестве безработных в стране было зарегистрировано 62 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет, что на 5,8% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

В разрезе регионов больше всего безработной молодёжи живёт в Алматы. Далее расположились Алматинская область и Астана. Меньше всего безработной молодёжи проживает в Улытауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Большинство безработных молодых людей ищет работу от трёх до шести месяцев.