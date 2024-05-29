Директор центра трудовой мобильности Саян Баймуханов рассказал, где и как старшеклассники и студенты могут подзаработать на летних каникулах. По Социальному кодексу, студентам разрешено работать там, где это не будет вредить их здоровью и учёбе. Одним из таких вариантов является общественные работы.

— Общественная работа – это временное рабочее место, не требующее предварительной профессиональной подготовки. Есть возможность работать неполный рабочий день или по гибкому графику, принося экономическую, социальную и экологическую полезность для региона. В программе могут участвовать школьники с 9 по 11 классы по желанию и согласию родителей. Ежемесячная заработная плата 95 992 тенге, — сказал директор центра трудовой мобильности.

Саян Баймуханов также рассказал, что существуют программы для молодёжи. Например, проекты «Первое рабочее место» и «Контракт поколений» помогают молодым специалистам набраться первого опыта и освоить необходимые навыки в своей области, чтобы потом устроиться на постоянную работу.

— Молодежная практика предназначена для выпускников учебных заведений, которые закончили обучение по программам технического и профессионального, послесреднего и высшего образования в последние пять лет. Проект «Контракт поколений» помогает безработным выпускникам учебных заведений устроиться на работу по своей специальности. Они временно заменяют работников, которые уходят на пенсию. Участие в программе ограничено шестью месяцами, а заработная плата составляет 30 МРП. На данный момент в программе участвуют четыре человека. Проект «Первое рабочее место» создан для того, чтобы помочь безработным, которые впервые ищут работу. Это возможность получить рабочее место и освоить необходимые трудовые навыки. Программа предназначена для людей не старше 35 лет, которые еще не имеют опыта работы. Срок участия в ней ограничен 18 месяцами, а минимальный размер заработной платы составляет 30 МРП. Сейчас про проекту работают 58 молодых людей, — сказал Саян Баймуханов.

По словам руководителя центра трудовой мобильности, сейчас на молодежную практику направлено 189 специалистов. Срок участия в проекте не более 12 месяцев, возраст участников не старше 35 лет. Заработная плата 30 МРП (110 760 тенге— прим.автора).

Желающие поучаствовать в проектах могут обратиться в Карьерные центры по месту жительства. При обращении при себе иметь: