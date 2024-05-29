По данным пресс-службы суда Актюбинской области, в начале августа 2022 года на абонентский номер жительницы Уральска позвонили неизвестные люди. Они представились сотрудниками Национального банка, отдела банка и даже заместителем начальника департамента полиции по ЗКО. Во время разговора злоумышленники сообщили, что женщина стала жертвой мошенников. А чтобы предотвратить негативные последствия, необходимо оформить кредиты и срочно погасить задолженность.

После этого потерпевшая оформила кредиты в нескольких банках. Далее, мошенник убедил женщину, что для установления личности злоумышленников необходимо продать квартиру. Она обратилась в агентство недвижимости и заключила с ними договор. После продажи квартиры неизвестные сообщили женщине банковский счет для того, чтобы она отправила деньги. Она обратилась в банк и отправила 9,2 миллиона тенге на счет принадлежащий незнакомому мужчине. Кстати, на него она и подала впоследствии в суд.

Владелец счета, на который женщина перевела деньги, проходил по делу в качестве ответчика. Он заявил, что он не получал никаких деньги, более того сам стал жертвой мошенников. По его словам, в то время у него были финансовые проблемы, к нему подошел знакомый, предложил арендовать его карточку за вознаграждения в 100 тысяч тенге, якобы для выводов биткоинов. Он согласился и получил указанную сумму.

В судебном заседании достоверно установлено, что в августе 2022 года на счет ответчика поступило 9,2 миллиона тенге от потерпевшей.

– Поскольку после поступления денег ответчик не принял мер для выяснения оснований их поступления, то последующее ее действия по перечислению денег иным лицам суд расценивает как распоряжение ими по своему усмотрению, - сообщили в суде.

Решением суда иск удовлетворен и теперь ответчик обязан вернуть женщине её деньги.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.