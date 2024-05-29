Около одного миллиарда тенге выделили на ремонт домов, пострадавших от паводка в Бурлинском районе

По информации акимата Бурлинского района, в районе продолжаются восстановительные работы после паводка.

Так, уже выделены средства тем пострадавшим, чьи дома после подтоплений были признаны пригодными для жизни. В таких домах побывала комиссия и компании по техническому обследованию. Ущерб оценен и на счета владельцев домов уже поступили деньги на ремонт.

Люди ждут пока наладится погода, чтобы приступить к ремонту.

Следует отметить, что от большой воды в Бурлинском райне не пригодными для жизни комиссия признала 126 домов, еще 244 пострадавших дома решено отремонтировать.

Необходимые на ремонт средства, а это около одного миллиарда тенге, уже переведены на счета пострадавших жителей района. Кроме того им были выплачены единовременные социальные выплаты в раззмере 369 200 тенге.

Во время паводка в Бурлинском районе затопило 390 домов и четыре коммерческих объекта в эвакуационных пунктах проживало 146 человек. На получение единовременной социальной выплаты было принято 437 заявлений, всем заявленным выплатили деньги. Кроме того, четыре предприятия малого и среднего бизнеса подали заявления на возмещение ущерба на сумму 761,8 миллиона тенге. Паводок коснулся объектов отдыха, ресторана, строительства комфортной школы и обслуживания водного объекта. Сейчас комиссия рассматривает их заявления.