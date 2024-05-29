Ведущий эксперт по налоговому консультированию совместно с Bereke Business провел семинар и поделился ценными знаниями с местными предпринимателями.

Дмитрий Казанцев — самый востребованный эксперт по налогам. Вот уже 11 лет Дмитрий со своей командой ездит по Казахстану, чтобы рассказывать налогоплательщикам и предпринимателям о всех нововведениях налогового законодательства. На его семинары приходят сотни и тысячи людей, за его страницей в социальных сетях следят будущие бизнесмены.

В этом туре Дмитрий посетит 18 городов, и первым стал Уральск. Более 250 человек пришли послушать эксперта 27 мая.

На встрече обсуждали новшества в Налоговом кодексе, рассказывали о лайфхаках и не могли не затронуть тему деклараций. Кроме того, на мероприятии были сотрудники Bereke Business, они также отвечали на вопросы бизнесменов.

— Наша цель — разъяснить людям все до мелочей, чтобы они в будущем не попадали на штрафы, работали легально, при этом используя все льготы и возможности, которые дает государство. Я уже 20 лет занимаюсь налогами. Сразу после школы я начал изучать эту тему. Я вхожу в рабочую группу по написанию Налогового кодекса. Специализируюсь на оптимизации налогов, мы не занимаемся бухгалтерским обслуживанием, мы больше защищаем бизнес. Освещаем проблемы, помогаем с ними разобраться. На моей практике было много интересных случаев. Когда ко мне обращаются, я всегда готов помочь. Уровень предпринимательской грамотности очень низок в маленьких городах. Чаще всего на такие мероприятия отправляют бухгалтеров, а я даю информацию больше для собственников бизнеса. Я всегда рассказываю легко, возрастных ограничений у нас нет. Я вообще считаю, что финансовую грамотность нужно ввести в школьную программу, чтобы молодежь завтра строила бизнес правильно, а главное — легально. Те, кто скрывают свои доходы, делают себе хуже, — говорит эксперт по налогам.

Дмитрий Казанцев рассказывает о налогах простым языком. В нашем городе о нем знают не понаслышке. Большинство присутствующих не в первый раз на семинаре, более того, они активно пользуются знаниями эксперта в онлайн-формате.

— Я уже несколько лет работаю с Казанцевым и стараюсь не пропускать его мероприятия. Это не первая офлайн-встреча. Мне нравится, что он всегда говорит четко по делу, без воды. На все вопросы отвечает понятно, он очень грамотный специалист. Я использую его советы в работе. В его семинарах отличное соотношение цены и качества. За такую маленькую сумму мы получаем столько полезной информации. Мы много нового узнаем от него, поэтому и стараемся не пропускать встречи. Не всегда в налоговой могут нам помочь, поэтому обращаемся за помощью сюда. Я проходила его онлайн-школы, он молодец, все объясняет доступным языком. Я советую каждому посетить семинар, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень, — рассказала бухгалтер "БатысМедОпт".

Директор фирмы Lis.kz следит за экспертом несколько лет, однако на семинар пришел впервые, ранее он отправлял на них только своих сотрудников.

— Мне очень интересно услышать про декларации и дробление бизнеса. У меня несколько фирм, поэтому больше хотелось бы узнать про это. Я думаю, что позже мы с бухгалтером еще докупим консультацию. Мой бухгалтер часто покупает курсы у Дмитрия, — рассказал директор фирмы службы безопасности.

На мероприятии были не только опытные бизнесмены, но и молодые начинающие предприниматели. Амиру всего 15 лет, но он уже пробовал себя в бизнесе. Молодой человек открывал игровой клуб, но бизнес не пошел.

— Мы с другом пробовали даже заниматься одеждой, но у нас не получилось. Вообще, меня финансы заинтересовали в 13 лет. В школе мы часто говорили об этом с учителем. Я думаю, наша проблема в том, что мы мало грамотны в финансовом плане. Все хотят быть предпринимателями, но не у всех есть знания. Я не хочу работать на кого-то, я хочу иметь свой бизнес, поэтому я сегодня здесь, — говорит будущий предприниматель.

Амир уверен, что с поддержкой Дмитрия Казанцева он сможет самостоятельно изучить вопрос финансовой грамотности. К слову, школьник считает, что уроки финансовой грамотности должны быть обязательными в школьной программе.

Bereke business – это новое направление Bereke банка, которое создано для того, чтобы создавать лучшие условия для МСБ.