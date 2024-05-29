На брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Канат Умралиев сообщил, что в очереди на жилье стоят 31 685 человек, в том числе 18 553 семьи из социально уязвимых слоев населения и 4073 — многодетные семья.

По словам Умралиева, на первое мая 2024 года в области квартиры получили 114 человек. Также, в этом году планируется сдать в эксплуатацию 12 многоквартирных жилых домов на 1216 квартир, финансирование которых проходит через АО «Отбасы банк». В рамках льготной ипотечной программы «Бақытты Отбасы» в марте текущего года сдали дом на 80 квартир. За прошлый год по области жильем обеспечили 152 человека.

— В этом году из областного бюджета выделено 400 миллионов на жилищные сертификаты. Из них городу Уральск выделено 240 миллионов, Бурлинскому району — 50 миллионов, а остальным районам — по 10 млн тенге каждому. По состоянию на сегодня, 37 гражданам уже выданы сертификаты на общую сумму 35 810 млн тенге. В 2022 году по поручению главы государства введен механизм субсидирования арендной платы за жилье для социально уязвимых слоев населения. Это позволило людям из четырёх категорий получать компенсации за аренду жилья. К категориям, имеющим право на такие выплаты, относятся инвалиды 1 и 2 групп, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты и многодетные семьи. Эти выплаты осуществляются на безвозмездной основе и направлены на облегчение жилищных условий, — сказал Канат Умралиев.

Заместитель руководителя управления пояснил, что оплата за жилье, которое арендуется из частного фонда, делится пополам: 50% покрывается из бюджета, а 50% — за счет арендаторов. В этом году на помощь в оплате аренды из областного бюджета выделили 50 миллионов тенге и на данный момент подписано 174 договора аренды, и уже использовано 4,8 миллиона тенге.