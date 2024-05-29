По данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, 29 мая в 15:55 из озера Камыскол спасатели извлекли труп 33-летнего мужчины и передали его сотрудникам полиции. Оказалось, что он пропал еще 23 мая. По словам родственникам, он уехал на рыбалку на реку Жем на личной лодке и не вернулся. Спасатели не прекращали поиски все эти дни.

Сегодня же в 16:15 в пяти километрах от села Акжайык Махамбетского района из разлива речной воды спасатели извлекли труп 24-летнего молодого человека. Ранее он вышел из крестьянского хозяйства «Манаш» на выпас скота и пропал.

Всего за последние сутки в области найдены три тела утонувших людей. Спасатели просят строго соблюдать правила поведения на воде и не купаться в запрещенных местах.