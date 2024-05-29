В последнее время на дорогах области участились случаи вождения несовершеннолетними транспортных средств, в результате чего были совершены дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом, сообщает Polisia.kz.



Так, первого апреля в городе Уральск несовершеннолетний водитель, управляя автомашиной марки LADA, совершая движение по проспекту Абулхаирхана, возле остановки совершил наезд на пешехода, который впоследствии скончался в больнице.



11 мая в одном из микрорайонов Аксая несовершеннолетний, управляя автомашиной Suzuki, совершил наезд на трехлетнего ребенка. В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался в больнице.



27 мая в вечернее время, в Уральске на пересечении улиц Л.Чайкиной и Кокчетавской произошло столкновение скутера и автомашины марки Hyundai. В результате ДТП несовершеннолетние водитель и пассажир скутера с различными травмами госпитализированы в больницу.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся расследования. По результатам будет установлена вина каждого участника ДТП. Все данные факты были совершены из-за ненадлежащего контроля со стороны родителей и законных представителей, их ответственность, в первую очередь, будет рассматриваться в рамках уголовных дел. Стоит отметить, что с начала текущего года по области зарегистрировано 228 ДТП, где погибло 27 человек и 318 получили травмы. С участием детей зарегистрировано 46 ДТП, где четверо детей погибли и 54 получили травмы. Уважаемые водители, будьте особенно внимательны к юным пешеходам. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, необходимо снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. Особенно следует быть внимательными на дороге в тех местах, где возможно внезапное появление детей. Призываем также водителей велосипедов, мотоциклов и скутеров строго соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в полиции.



