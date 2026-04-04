Пятого апреля в западных регионах страны ожидается переменная облачность с осадками.

По данным world-weather.ru, 5 апреля в Уральске ожидается переменная облачность, ночью дождь. Днём столбики термометров поднимутся до +15°C, а ночью опустятся до +10°C.

В Атырау в течение суток будет облачно. Температура воздуха днём составит +22°C, а ночью +13°C. Ветер северо-восточный, днём со скоростью 5–10 м/с.

В Актау весь день будет дождь. Воздух прогреется до +16 °C днём, ночью ожидается до +13°C. Северо-восточный ветер усилится до 5–10 м/с, с порывами в дневное время до 20-21 м/с.

В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём температура поднимется до +20 °C, ночью опустится до +7°C.Ветер западный с порывами до 18 м\с.