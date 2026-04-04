Одиннадцатиклассник Игорь Мартынюк из Павлодара совершил прорыв в отечественном IT-секторе, став первым представителем Центральной Азии в престижной программе YC Startup School. По информации Министерства просвещения РК, легендарный акселератор Y Combinator полностью оплатил казахстанцу перелёт, проживание и обучение в Кремниевой долине. Особое признание проект получил и от корпорации Google, которая выделила грант на развитие его технологической инфраструктуры.

Игорь самостоятельно разработал стартап TabAI - персонального ассистента на базе искусственного интеллекта. Сервис анализирует цифровую активность, структурирует задачи и помогает пользователям бороться с информационной перегрузкой. На сегодняшний день продукт уже используют около 20 тысяч человек по всему миру, а сама идея привлекла внимание крупных инвесторов: проект получил инвестиции в размере 35 тысяч долларов.

Несмотря на строгие возрастные ограничения международных программ, команда Y Combinator сделала исключение для казахстанца, оценив высокий потенциал его продукта. Параллельно с развитием собственного бизнеса Игорь стал официальным амбассадором компании Cursor - одного из самых быстрорастущих ИИ-стартапов в мире. В этой роли он планирует развивать сообщество разработчиков в Казахстане и проводить образовательные хакатоны.

В ближайших планах школьника - не просто закончить обучение в США, но и подать заявку в основной отбор акселератора, где когда-то начинали свой путь такие гиганты, как Airbnb и Dropbox.