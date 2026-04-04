Ему назначили 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.

В Казталовском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, незаконно выловившего водных животных.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, подсудимый без разрешения поймал 11 мешков раков в реке Қараозен, причинив государству ущерб почти 400 тысяч тенге. Суд учёл, что ущерб полностью возмещён, мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности, и принял во внимание смягчающие обстоятельства.

В результате он получил наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд запретил ему заниматься выловом животных в течение трёх лет.

Приговор уже вступил в законную силу.