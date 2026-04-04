Оралда сегізінші сәуірде бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтеді. Бұл туралы Орал қаласының «Мансап» орталығы хабарлады. Жәрмеңке Назарбаев даңғылы 194 мекенжайында ұйымдастырылмақ. Іс-шара сағат 11.00-де басталады деп күтілуде.
Ұйымдастырушылар бұл жай жәрмеңке емес, бұл-жаңа бастамаларға, үлкен мүмкіндіктерге бастар қадам деп мәлімдеді. Бос жұмыс орындары жәрмеңкесінде түрлі компаниялар бос вакансияларды ұсынады. Оған борышкер азаматтар, пробация есебінде тұрған жандар, мүгедектігі бар азаматтар қатыса алады.