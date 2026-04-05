Потерпевший нашел объявление в мессенджере и лишился 90 тысяч тенге.

Житель Западно-Казахстанской области стал жертвой мошенников при поиске жилья. Мужчина нашёл подходящее объявление в Telegram, где в ходе переписки его убедили перечислить предоплату в размере 90 тысяч тенге.

- По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен и водворен в следственный изолятор. Пока что установлено два эпизода аналогичных преступлений, остальные проверяются, - сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Полиция предупреждает, что поиске жилья через интернет необходимо соблюдать меры предосторожности: