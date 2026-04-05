Аналитики Data Hub отмечают, что рост цен в стране активно замедляется второй месяц подряд (февраль - март 2026 года). В марте годовая инфляция опустилась до 11% - это самый низкий показатель почти за год.

Что подешевело или стало расти медленнее?

Продукты: Это главный фактор замедления. Сильнее всего упали цены на овощи (минус 10,2%). Также снизились темпы роста цен на мясо и птицу.

Коммуналка: Тарифы на услуги ЖКХ регулируются государством, поэтому здесь рост цен замедлился с 6,9% до 5,5%. Например, холодная вода подешевела на 37,9% по сравнению с прошлым годом.

Бензин: Цены на непродовольственные товары тоже растут чуть спокойнее благодаря относительной стабильности на рынке топлива.

Что подорожало

На общем фоне выделяются яйца - темпы роста цен на них, наоборот, ускорились почти в два раза: с 5,7% до 10,1%. В целом инфляция замедляется по всем направлениям: и за год, и за отдельный месяц (в марте рост составил всего 0,6%).

Напомним, что с 1 апреля 2026 года закончился мораторий на повышение цен на бензин, дизель и коммуналку. Это значит, что в ближайшие месяцы статистика может измениться, так как сдерживать цены административно больше не будут.







